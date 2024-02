Ubisoft heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat twee grote titels voor het komende fiscale jaar op de kalender staan. Dit fiscale jaar begint op 1 april 2024 en duurt tot en met 31 maart 2025.

Zowel Star Wars Outlaws als Assassin’s Creed Red staan voor dat jaar gepland. Van die eerste wisten we al dat die dit jaar zou verschijnen. Ubisoft heeft daarover aangegeven dat de release gepland staat voor eind dit jaar.

Assassin’s Creed Red heeft geen specifieke release window gekregen, maar komt in ieder geval voor eind maart 2025 uit. Naar verwachting zal ook deze game eind dit jaar uitkomen, gezien dit gebruikelijk is voor de franchise. Al is Ubisoft er niet vies van om games ook in het eerste kwartaal van een nieuw jaar uit te brengen.

Zodra de releasedata aangekondigd worden lees je het hier op PlaySense.