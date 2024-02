Helldivers 2 is officieel sinds gisteren verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc. De game is een behoorlijk succes, want de Steam statistieken laten zien dat er bijzonder veel spelers zijn. Goed nieuws natuurlijk, maar de release verloopt niet helemaal vlekkeloos.

Er zijn namelijk wat issues met betrekking tot de match making en het samenspelen. De ontwikkelaar is hiervan op de hoogte en is al bezig met een update die momenteel getest wordt. De update zal eerst uitkomen voor de pc-versie en nadien voor de PlayStation 5.

Mocht je problemen ondervinden, dan is het devies om gewoon even geduld te hebben. Het zou niet lang mogen duren voordat alle issues als sneeuw voor de zon verdwijnen.