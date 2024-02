Final Fantasy-fans kijken reikhalzend uit naar 29 februari, want dan ligt Final Fantasy VII Rebirth in de winkels. De demo is al beschikbaar, maar blijkt hier en daar wat grafische tegenvallers te hebben in de performance modus. Gelukkig is Square Enix hier ook van op de hoogte en men geeft op X aan dat dit met een update op 21 februari verholpen wordt.

Deze update zou in eerste instantie enkel wat extra content toevoegen, waarmee spelers alvast wat van de Junon-regio zouden kunnen verkennen. Nu worden de problemen met de performance modus ook gelijk even aangepakt. Deze verbeteringen worden natuurlijk ook meegenomen naar de volledige versie van Final Fantasy VII Rebirth.

De game is vanaf release voor ten minste drie maanden exclusief verkrijgbaar op de PlayStation 5. Lees meer over de game in onze preview.