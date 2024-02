We zijn inmiddels ruimschoots voorbij de helft van de maand februari en zodra we op dat punt aangekomen zijn, is het tijd voor Microsoft om bekend te maken wat er voor de komende weken op stapel staat. Het gaat om twee games die vanaf vandaag beschikbaar zijn, gevolgd door zes titels in de komende periode.

Microsoft kijkt ook gelijk al een goede tijd vooruit, want de eerste game van maart staat ook al in deze lijst. Dit betekent ook dat we de volgende update op of na 5 maart mogen verwachten. Hieronder op een rijtje wat er op de planning staat.

Vanaf vandaag

Return to Grace (Cloud, console & pc)

Tales of Arise (Cloud, console & pc)

Vanaf 22 februari

Bluey: The Videogame (Cloud, console & pc)

Vanaf 27 februari

Maneater (Cloud, console & pc)

Madden NFL 24 (Cloud)

Vanaf 28 februari

Indivisible (Cloud, console & pc)

Vanaf 29 februari

Space Engineers (Cloud, console & pc)

Vanaf 5 maart

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, console & pc)

Op 29 februari zullen ook wat games Game Pass weer verlaten. Het zijn er niet veel, maar betreffen de onderstaande twee titels:

Madden NFL 22 (Console & pc)

Soul Hackers 2 (Cloud, console & pc)

