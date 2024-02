Activision heeft twee succesvolle Call of Duty-games naast elkaar bestaan. Zo krijgen we jaarlijks nieuwe Call of Duty-delen terwijl Call of Duty: Warzone 2.0 hieraan gekoppeld wordt als het free-to-play segment.

EA zou voor Battlefield iets soortgelijks van plan zijn. Volgens een nieuw bericht van insider Tom Henderson op Insider Gaming, werkt EA aan twee Battlefield-games. De eerste game is een nieuw deel in de reeks, die voor oktober 2025 gepland zou staan.

Ontwikkelaar Ripple Effect werkt ondertussen aan een nieuwe ervaring voor de Battlefield franchise, wat een Battle Royale-game zou zijn. Deze titel zou free-to-play moeten zijn, die geïntegreerd wordt in de mainline game, waarmee EA eenzelfde strategie zou willen hanteren als met Warzone.

De game zou bestaan uit een klassieke Battle Royale ervaring en een nieuwe modus genaamd Gauntlet, waarin spelers in teams opdrachten moeten voltooien. Het team dat de laagste score heeft, zal gekickt worden en zo blijven er steeds minder teams over naarmate de game vordert.

Of het klopt is natuurlijk afwachten, al is het voor de Battlefield franchise een logische stap om te nemen.