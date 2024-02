De lente is weer in aantocht en dat betekent dat er een Future Game Show Spring Showcase op komst is. Dit jaar zal deze showcase op 21 maart 2024 om 22.00 uur plaatsvinden.

Er zullen verschillende trailers worden getoond, alsmede de eerste in-game beelden van games en natuurlijk zal er hier en daar een ‘world premiere’ voorbij komen. Er zullen in ieder geval meer dan 40 titels de revue passeren, waaronder games van Quantic Dream, Bandai Namco en The Chinese Room.

Het is niet bekendgemaakt welke titels er te zien zullen zijn. De eerder genoemde ontwikkelaars/uitgevers doen vermoeden dat we wellicht meer te zien of horen krijgen over onder andere Little Nightmares III en Still Wakes the Deep.