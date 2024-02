De game Brothers: A Tale of Two Sons wist in 2013 veel harten te veroveren. Het emotionele verhaal van twee broers die de mysterieuze ziekte van hun vader probeerden te genezen, bracht hen naar verre landen. Het doel: een wondermiddel vinden.

De game is nu opnieuw uitgebracht, maar dan als remake. In de onderstaande launch trailer wordt het verhaal nogmaals kort aangestipt en ook de gevaren die de twee moeten trotseren komen voorbij.

Natuurlijk is de game opgepoetst voor de huidige standaard, maar in tegenstelling tot het origineel is het nu ook mogelijk om de game lokaal in coöp te spelen. Brothers: A Tale of Two Sons Remake is vanaf nu verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.