Eerder vandaag werd bekend dat Electronic Arts een hoop mensen op straat zet en dat ze ook verschillende projecten zouden schrappen. Daar is nu iets meer over naar buiten gekomen, want uit een nieuwe verklaring van EA president Laura Miele blijkt dat een Star Wars-project van Respawn Entertainment stop is gezet.

Het zou hier om een first-person shooter gaan, wat naar verluidt de Mandalorian-game is waar al even wat geruchten over rondgaan. Met het schrappen van die game verschuift de focus van de ontwikkelaar naar de Jedi-franchise en bestaande titels: Apex Legends dus.

“Respawn’s unique ability to connect with players and create exceptional game experiences is unrivaled in entertainment. As we’ve looked at Respawn’s portfolio over the last few months, what’s clear is the games our players are most excited about are Jedi and Respawn’s rich library of owned brands. Knowing this, we have decided to pivot away from early development on a Star Wars FPS Action game to focus our efforts on new projects based on our owned brands while providing support for existing games. It’s always hard to walk away from a project, and this decision is not a reflection of the team’s talent, tenacity, or passion they have for the game. Giving fans the next installments of the iconic franchises they want is the definition of blockbuster storytelling and the right place to focus.”