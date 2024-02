Ook Electronic Arts wordt geraakt door de verslechterde omstandigheden in de gamesindustrie. Honderden mensen worden op straat gezet, projecten worden geannuleerd en EA is de focus aan het verstellen naar hun belangrijkste titels en meest kansrijke nieuwe IP’s.

Als gevolg van de reorganisatie heeft de uitgever besloten om Ridgeline Games te sluiten. Deze studio werd in 2021 opgericht met als doel om een singleplayer Battlefield ervaring te ontwikkelen, maar nog geen 3 jaar later valt het doek alweer voor deze ontwikkelaar. Criterion Games zal hun taken overnemen.

Een gedeelte van het personeel van Ridgeline Games zal bij Ripple Effect onder worden gebracht, maar ook een deel zal elders een baan moeten zoeken. Opvallend genoeg besloot medeoprichter van de studio, Marcus Lehto, de ontwikkelaar recent al te verlaten, maar dat lijkt niet in verband met de sluiting te staan.

Hieronder de verklaring van EA president Laura Miele:

“Our vision for Battlefield is ambitious and exciting. The project is making meaningful progress, thanks to the strong leadership of Vince Zampella and Byron Beede and dedicated studios committed to building a Battlefield platform our fans will love. Today, we have the largest Battlefield team in the franchise’s history, with passionate people in place across the globe and our studios organized to benefit from both franchise and local leadership.

Marcus Lehto recently made a personal decision to leave the project. To ensure our work continues uninterrupted, we immediately appointed leadership at Criterion to oversee our single-player work. As part of this change, we’ll be winding down Ridgeline as a standalone studio in Seattle, with some team members joining Ripple Effect. They’ll continue to work with teams across DICE, Ripple, and Criterion as they build the next Battlefield experience.”