Nadat Embracer Group in de afgelopen jaren allemaal studio’s en IP’s heeft opgekocht, klapte een grote deal waardoor het bedrijf nu overal aan het snijden is. De onderneming heeft in het afgelopen half jaar veel mensen op straat gezet, studio’s gesloten, games geannuleerd en meer. Het is ook een trend in de industrie, het bijschalen van de operationele kracht. De ene na de andere ontslagronde vliegt ons om de oren en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal ophouden.

Eén van de bedrijven die onder Embracer Group valt is Saber Interactive. Bloomberg meldt nu dat deze ontwikkelaar mogelijk verkocht wordt en zich dus afsplitst van Embracer Group, dit voor een bedrag van 500 miljoen dollar. Als de deal doorgaat, dan komt Saber Interactive in handen van een groep investeerders. Het bedrijf kent 3.500 werknemers en het plan zou zijn om in ieder geval door te gaan met de ontwikkeling van Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake.

Onder Saber Interactive vallen een hele reeks van kleinere studio’s. Naar verluidt zou de deal inhouden dat een deel van deze kleinere bedrijven met de afsplitsing meegaan, maar welke is vooralsnog afwachten. Ook of de deal doorgaat, want officieel zijn er geen aankondigingen gedaan.

De partijen die onder Saber vallen zijn: 3D Realms, 34BigThings, 4A Games, Aspyr, Beamdog, Bytex, Demiurge Studios, DIGIC Pictures, Fractured Byte, Mad Head Games, New World Interactive, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Slipgate Ironworks, Shiver, SPL, Snapshot Games, TripWire Interactive, Tuxedo Labs en Zen Studios.