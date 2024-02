Nacon heeft samen met ontwikkelaar KT Racing de nieuwe game Endurance Motorsport Series aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game zal in 2025 moeten verschijnen en bij de aankondiging hoort een korte trailer die je hieronder kan bekijken.

De titel zegt het eigenlijk al, maar deze game draait om endurance racing, lange afstandsraces dus. Het is een multi-disciplinaire vorm van racen, dus je krijgt de mogelijkheid om in GT auto’s te stappen, maar ook hypercars en LMP2 modellen.

Inhoudelijke details zijn nog niet bekendgemaakt. Mogelijk dat we daar in mei meer over horen wanneer Nacon jaarlijks media uitnodigt om z’n line-up te checken.