Vorige week maakte Electronic Arts bekend dat ze veel mensen op straat zouden gaan zetten en dat er ook wat projecten geannuleerd waren. Eén van deze projecten was een first-person shooter in het Star Wars universum, in ontwikkeling bij Respawn Entertainment.

Eerder werd bekend dat er drie Star Wars-games bij deze ontwikkelaar in ontwikkeling waren, waaronder dus deze shooter. De andere twee games zijn (naar verluidt) Star Wars Jedi 3 en een strategie game, die weer in samenwerking met Bit Reactor ontwikkeld wordt.

Deze strategiegame is niet geannuleerd, zo heeft de ontwikkelaar via X bekendgemaakt.

“Last week was difficult for the industry, and more so because of our strong relationships within the other teams at Respawn. but for those asking, we are still hard at work, and our game was unaffected by last week’s news.”