Review | The Outlast Trials – Verstoppertje voor gevorderden. Tikkertje voor sadisten. Squid Game voor wie de Netflix-reeks eigenlijk nog een beetje te braaf vond. Zo zou je Outlast kunnen omschrijven. Jij met een camera in je handen, en een absoluut onvermogen om alarmsignalen te herkennen en tijdig rechtsomkeer te maken. Een onheilspellende locatie waar de ingewanden van je voorgangers dienst doen als behangpapier en de stank van rottende lichamen door geen luchtververser weg te krijgen is. Een omgeving bewoond door een collectie geschifte psychopaten waar zelfs Jeffrey Dahmer en Ed Gein van zouden stellen dat ze het gerust een beetje minder extreem mogen aanpakken. Deze ingrediënten maakten van Outlast, Outlast: Whistleblower en Outlast II onvergetelijke ervaringen voor de horrorliefhebber. Games die ons alleszins de stuipen op het lijf wisten te jagen. Erg leuk, dus… maar werkt het ook in multiplayer?

Testsubjecten

De openingsscène van The Outlast Trials hakt er direct ongenadig hard in. Jij bent een aan lager wal geraakte dakloze met een duister verleden, die op een dag besluit in te gaan op een wel erg uitnodigende advertentie. Op het blaadje papier nodigt een knappe jongedame arme, eenzame of verwarde mensen uit om het verschil te komen maken als wetenschappelijk testsubject. Niet veel later zit je vastgebonden in de laadbak van een vrachtwagen tussen de vezels van de kap over je hoofd heen toe te kijken hoe een protesterende lotgenoot de hersens in geslagen wordt door een megalomane cipier. Eenmaal op je bestemming aangekomen wordt het er niet veel beter op: een iets té gruwelijk grijzende dokter nagelt een nachtvisiekijker aan je slapen en laat je vervolgens aan je lot over. Als wake-up call kan dat tellen. Iets zegt ons dat ons personage ondanks zijn moeizame verleden betere dagen gehad heeft.

Welkom bij de Murkoff Corp., het sinistere bedrijf dat in de eerste Outlast nog wrede experimenten uitvoerde op de nietsvermoedende patiënten van een psychiatrische instelling en in The Outlast Trials – een prequel die zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog – zowaar nóg afschuwelijker te werk ging. Een lekker sfeervol tutoriallevel laat jouw personage kennismaken met de kneepjes van het vak als Murkoff testsubject, waarna je in de krochten van het Sinyala complex belandt, een soort hub waar je andere spelers tegen het lijf loopt en van waaruit je alleen of met maximaal drie anderen op missie kan vertrekken. Verwacht geen verhaal dat je genadeloos zal blijven vooruit stuwen. Wie wil weten waarom Murkoff zijn testsubjecten precies door de negen cirkels van de hel blijft sturen, kan talloze documenten verzamelen die in de levels verspreid liggen. Meer dan wat vage hints leveren die echter niet op.

Onze waarheid

De missiedoelen hebben wat weg van een sekteleider die zijn troepen aanstuurt. Of ongure CIA-experimenten uit de donkerste annalen van de Amerikaanse geschiedenis waarin de gevolgen van brainwashing en mind control onderzocht werden. Je trekt erop uit om lijken te vermorzelen, voor een ijverige wetsdokter er een autopsie op kan uitvoeren. Je moet een informant het zwijgen opleggen, voor hij de verkeerde persoon een iets te interessant verhaal vertelt. Of nóg verontrustender: je mag een groep weeskinderen de juiste waarheid gaan bijbrengen. Ónze waarheid. Murkoffs waarheid. Wat die ook moge wezen, want wij hebben er eerlijk gezegd nog steeds het raden naar. Als puntje bij paaltje komt, maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. Je zit tot aan je middenrif in de stront en de enige manier om ooit weer het daglicht te zien, is door Murkoffs bevelen op te volgen. Zo eenvoudig is het.

Wat het doel van je missie ook is, in essentie komt het elke keer op hetzelfde neer. Je wordt afgezet op een onheilspellende locatie – een politiekantoor waar de hel is losgebroken, een weeshuis waar de sociale inspectie dringend eens zou moeten langskomen… – en gaat daar op zoek naar de middelen om je einddoel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan dingen als het vinden van sleutels of het aan de praat krijgen van generators. Dit wordt moeilijk gemaakt door de levels zelf, die als volleerde labyrinten op elkaar terugplooien, en de psychopathische bewoners die door de gangen dwalen. De figuren die de meeste indruk op ons na wisten te laten: Leland Coyle, een politieagent die wel érg graag met zijn stroomstaaf een pedagogische tik uitdeelt, en Mother Gooseberry, een vrouw die wat weg heeft van Leatherface uit The Texas Chainsaw Massacre, maar in plaats van een kettingzaag een drilboor verbergt in haar handpop.

Wat vijanden en locaties betreft, weet The Outlast Trials sowieso indruk te maken. Naast de hierboven vernoemde zwaargewichten loop je ook tegen meer standaard snoodaards aan, zoals schreeuwende gevangenen die andere vijanden alarmeren of slechteriken die doen alsof ze één van je bondgenoten zijn. Regelmatig word je ook op een overdosis gas getrakteerd, waardoor je begint te hallucineren. Deze waanbeelden nemen telkens de vorm aan van de Skinner Man, een figuur in maatpak – Slender Man op steroïden – die je genadeloos achtervolgt tot het effect van het gas is afgenomen of je tegengif inneemt. Geloof ons als we zeggen dat de tegenstand je in The Outlast Trials op het puntje van je stoel zal houden. Adempauzes worden er in deze game niet voorzien. Dit levert bijzonder spannende speelsessies op… al wordt het af en toe een beetje te veel van het goede. Zeker als je missies in je ééntje speelt.

Multiplayer, zoals het hoort?

Laten we wel wezen: The Outlast Trials hoor je met twee tot vier mensen te spelen. Dat vermeldt de game ook zelf wanneer je hem opstart. Het is echter niet altijd evident om andere spelers te vinden – logisch, aangezien de game pas vandaag officieel verschijnt – waardoor wij vaker wel dan niet solo aan de slag moesten gaan. Dit gaat best aardig, maar je merkt snel dat het niet echt de bedoeling is. Als je met meerdere mensen samenwerkt, kan je tegelijkertijd meerdere missiedoelen vervullen, waardoor je minder lang in dezelfde omgeving moet ronddwalen. Ook kan een deel van het team vijanden afleiden, zodat anderen vrijer spel krijgen. Elkaar terug tot leven brengen of uit de wurggreep van een vijand verlossen zijn ook mogelijkheden die je mist als je alleen op pad gaat – al kan je dan wel een pilletje vinden dat je een gratis revive geeft. Hoe dan ook, de game is een stuk aangenamer als je niet alleen bent.

De gameplay kennen we nog uit de andere Outlast games. Je sluipt rond; verbergt je in lockers en kisten of onder bureaus; en zet het op een lopen wanneer je ontdekt wordt. De beste partijtjes deden ons denken aan de vorige titels. We verkenden met het hart in onze keel de vaak aardedonkere omgevingen, terwijl we telkens nipt aan de aandacht van onze hardnekkige belagers wisten te ontsnappen. Helaas hebben we ook minder aangename ervaringen aan onze speelsessies overgehouden. Soms is het – zeker solo – zo goed als onmogelijk om aan de aandacht van een tegenstander te ontsnappen, omdat ze letterlijk blijven terugkeren naar de ruimte waarin een objectief zich bevindt. In dit geval verzandt een missie vaak in een frustrerend cirkelvormig proces van ontdekt worden, wegrennen tot de vijand de achtervolging opgeeft, om vervolgens weer ontdekt te worden en ga zo maar verder.

Door missies te spelen, kan je wel vaardigheden unlocken die de game – alleen of in multiplayer – dieper en aangenamer maken. Je kan jezelf een rig aanmeten, waardoor je een speciale vaardigheid krijgt die erg nuttig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om kort door muren te kijken en zo te zien waar een mogelijke dreiging zich bevindt of de optie om een belager kort te verblinden, zodat je ongehinderd het hazenpad kan kiezen. Die opties zijn telkens voorzien van een timer, zodat je ze niet continu kan gebruiken. Je kan je personage ook verder uitbouwen met extra moves, zoals het onder laaghangende obstakels door glijden zodat je geen snelheid verliest in een achtervolging. Met de XP die je in de missies verdient kan je tenslotte ook je cel in het Sinyala complex verder aankleden, al moeten we eerlijk toegeven dat we daar het nut niet echt van inzien. Veel tijd breng je daar immers niet door.

Scherpe nachtvisie

Op technisch vlak doet The Outlast Trials het prima, met naar waarneming een 4K resolutie en een framerate van 60fps die overwegend stabiel blijft. Het ziet er grafisch ook gewoon best goed uit, met haast kleverig aandoende omgevingen vol bloedvlekken en een nachtvisiemodus die groen getinte duisternis tot kunst verheft. Probeer maar eens een paniekreactie te onderdrukken wanneer je in die duisternis plots twee naderende ogen ziet oplichten… Wat audio betreft, zet Outlast zijn uitstekende reputatie verder. Vijanden mompelen gestoord tegen zichzelf en verraden zo hun positie, al slagen ze er nog steeds in om op nét het verkeerde moment op te duiken of aan het oog onttrokken te zijn. De muziek gaat geen originaliteitsprijzen winnen, maar weet je zenuwen wel op scherp te houden, met gevreesde audio cues die duidelijk weergeven wanneer je precies gespot wordt. We zeiden het al: in deze game ben je nooit echt op je gemak.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.