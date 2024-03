SEGA is druk bezig om oude franchises weer nieuw leven in te blazen, waaronder Crazy Taxi en Golden Axe. Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat ook Virtua Fighter een reboot zou krijgen en van deze titel zijn nu meer details naar voren gekomen.

Leaker Midori was degene die met het nieuws op de proppen kwam dat Virtua Fighter ook één van de games is waar SEGA mee bezig zou zijn om terug te brengen. Dezelfde leaker is met meer informatie over dit spel naar buiten getreden. Zo zou de reboot van Virtua Fighter zowel offline- als online modi hebben. Streaming en spectating zijn een belangrijk onderdeel van de fighting game, alsmede esports.

Buiten de bekende vechters zullen er ook nieuwe gezichten aanwezig zijn en er wordt gebruikgemaakt van een moderne grafische stijl. Het zal dus niet de grafische stijl van het origineel overnemen. De reboot van Virtua Fighter zou sinds 2021 in productie zijn en het concept is al meerdere keren veranderd. Wanneer de aankondiging zal zijn is onbekend.