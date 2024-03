Microsoft gaf in 2021 een tweetal unieke Xbox Series X-consoles weg, namelijk één van de Teenage Mutant Ninja Turtles en één van SpongeBob SquarePants. De Xbox Series X van de koddige spons kan binnenkort ook gewoon gekocht worden. Helaas geldt dit vooralsnog alleen voor Amerikaanse gamers.

Microsoft zal de unieke console namelijk alleen bij Best Buy aanbieden. Deze zal niet in de fysieke winkels te vinden zijn, maar kan alleen via de ‘Best Buy Drops’-app worden gekocht. Deze applicatie geeft aan wanneer een bepaald artikel in voorraad is. De console zal aanstaande donderdag te bestellen zijn.

De spelcomputer ziet er natuurlijk vet uit, alleen zit er wel een klein addertje onder het gras. De SpongeBob SquarePants Xbox Series X is ‘ietsje’ duurder dan een normale versie. De unieke console kost namelijk geen $499, maar $699. Je krijgt er voor deze $200 extra wel een exemplaar van Nickelodeon All-Star Brawl 2 en een matchende controller bij.

Het is onbekend of dit model ook nog naar Europa komt.