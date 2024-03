Ontwikkelaar Funcom heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de MMORPG Dune: Awakening, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Naast deze trailer heeft de ontwikkelaar ook een korte presentatie gehouden. Deze gaat over het vertalen van het boek naar de film naar de game. Ook dat check je hieronder.

Het is alweer even geleden dat we wat van de game gezien hebben, want de vorige keer dat Funcom over Dune Awakening sprak was in juni 2023. De hoogste tijd voor een update dus. Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend, wel weten we dat de game zowel elementen van Dune Part 1 als Part 2 pakt.