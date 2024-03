Na het verkrijgen van de rechten van Outcast was het plan van THQ Nordic om de serie weer nieuw leven in te blazen. De titel van hun game laat ook duidelijk zien dat het om een nieuw begin gaat. Nu is er weer een video beschikbaar gesteld, ditmaal eentje die dieper op de gameplay ingaat.

Je hebt wellicht al even geproefd van Outcast – A New Beginning, want er is een demo beschikbaar van het spel. Daarin komt natuurlijk niet alles aan bod wat de actie-avonturen game te bieden heeft, daarom wordt er in de onderstaande video wat meer over de gameplay verteld.