We weten inmiddels al dat er ooit een nieuwe TimeSplitters-game in ontwikkeling is geweest, maar het project werd jammer genoeg in de prullenmand gekieperd door de vele hervormingen binnen Embracer Group. Nu kunnen we enkel maar dromen van hoe de game eruit gezien zou hebben… of toch niet!

Een paar maanden geleden kregen we al concept art van de game te zien en nu is er ook gameplay online gezet. De beelden werden gepost op LinkedIn door Rob Steptoe en in totaal gaat het om bijna zes minuten aan gameplay met het volgende onderschrift:

“So, you want to know about the cancelled TimeSplitters game? I’ll be sure to post what I can…. Embracer Group can go hide in a cave somewhere…”

Als je de beelden wilt bekijken, klik dan op deze link of check het hieronder voor zolang het online staat. De game zelf zullen we nooit kunnen spelen, maar op deze manier krijgen we wel een beeld van wat had kunnen zijn…