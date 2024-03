Het succes van Helldivers 2 is voor zowel ontwikkelaar Arrowhead Game Studios als Sony PlayStation erg gunstig. Het succes is zelfs zo groot dat je haast zou kunnen zeggen dat de ontwikkelaar interessant voor Sony zou zijn om over te nemen, al zou dat in deze tijd wel wat wrang aanvoelen na het sluiten van Studio London.

Eerder deze week verscheen er plots een bericht op X waarin iemand het logo van de ontwikkelaar samen met die van PlayStation Studios laat zien. Dit met de tekst dat de ontwikkelaar is gekocht door Sony. Dit zorgde voor wat verwarring, want via het PlayStation Blog is geen aankondiging gedaan.

Sony heeft niet gereageerd, maar de CEO van de ontwikkelaar wel. Johan Pilestedt zegt dat het bericht nep is en dat ze niet door Sony zijn overgenomen. Ze zijn nog altijd onafhankelijk en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen.