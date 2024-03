Het is al even bekend dat gamers op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S wat langer moeten wachten op House Flipper 2 en hun geduld wordt nog wat meer op de proef gesteld. De game is namelijk uitgesteld.

In november 2023 bracht we het nieuws dat de consoleversie van House Flipper 2 op 21 maart 2024 zou uitkomen. Frozen District heeft nu laten weten dat deze datum niet gehaald wordt. Men heeft iets meer tijd nodig om de puntjes op de i te zetten. De nieuwe releasedatum is nu 10 april 2024.