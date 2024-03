De The Last of Us tv-reeks op HBO wist hoge scores binnen te harken. Dit is niet de enige televisieserie van een gamefranchise die lang in de maak was. Zo is ook Amazon Prime Video al jaren bezig aan een serie die zich afspeelt in het Fallout-universum. Iedere keer wanneer deze serie in het nieuws verscheen, waren het teasers of gelekte afbeeldingen. Er is nu een eerste trailer verschenen die een sterke impressie achterlaat.

In deze video zien we hoofdpersoon Jean haar Vault verlaten om de nucleaire woestijn te doorkruisen. Ze komt op haar pad natuurlijk allerlei interessante figuren en vijanden tegen. Zo zien we onder meer acteur Walter Goggins de rol van antagonist aannemen. Hij was voorheen namelijk onderdeel van Vault-Tec, maar is inmiddels in een Ghoul verandert. Jean zal zich moeten aanpassen om haar mannetje te staan in deze nieuwe wereld. De trailer weet in ieder geval duidelijk de sfeer van Fallout neer te zetten, dus kijk zeker gauw naar het resultaat!

De tv-serie zal op 11 april verschijnen.