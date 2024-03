Capcom heeft tijdens hun showcase ‘Capcom Highlights Day 1′ de focus gelegd op twee games: Dragon’s Dogma 2 en Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Van laatstgenoemde is er een nieuwe video beschikbaar gesteld.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess speelt zich af op ‘Mount Kafuku’, waar een duistere substantie de hele berg transformeert tot een hel op aarde. Het masker van de godin die de berg beschermt, wordt hierbij gestolen. Soh en Yoshiro trekken eropuit om Mount Kafuku te zuiveren van het kwaad.

Gisteren werd al een nieuwe video van Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vrijgegeven, die zich richtte op de gameplay. De nieuwste video gaat nog dieper in op het spel en kan hieronder worden bekeken.