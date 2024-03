Indien je de laatste tijd onder een steen hebt geleefd: vorige maand verscheen Helldivers 2 en de game is, op z’n zachtst gezegd, heel populair gebleken. Veel populairder dan initieel verwacht werd, want de servers waren in het begin niet voorzien op de enorme influx van spelers. Het zal je dan waarschijnlijk ook niet verbazen dat Helldivers 2 de best verkochte game was van de maand februari (dit in het Verenigd Koninkrijk), gebaseerd op informatie van GamesIndustry.biz.

Sterker nog: de game deed het elke week beter. Tijdens de tweede week groeiden de verkopen met 115% en tijdens de derde week nog eens met 21%. Zo’n 57% van die verkopen zijn op PS5, waar 43% dan op pc was. Andere live-service games die deze maand uitkwamen waren Suicide Squad: Kill the Justice League en Skull and Bones, maar die games brachten het er minder goed vanaf. Die eerste landt op de vierde plaats op de lijst met verkoopcijfers, maar de sales zijn nu al aan het dalen. Skull and Bones staat op de achtste plaats en ook hier vallen de sales best tegen.

Disclaimer: Palworld is niet opgenomen in de lijst, omdat de ontwikkelaar niet in het systeem zit, waardoor er geen gegevens zijn.