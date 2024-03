PlayStation-bezitters kunnen al jaren genieten van Final Fantasy XIV. De MMORPG komt binnenkort ook naar de Xbox Series X|S, alleen is het nu nog wachten op de pc-versie. We zijn nu op de hoogte gebracht van hoe deze versie er voor staat.

Director Naoki Yoshida heeft in een interview met Game Informer gezegd dat zijn team bezig is met de laatste loodjes. Dat bestaat uit het optimaliseren van de game. Yoshida kan alleen nog niet zeggen hoe lang dit nog gaat duren, dus kan hij ook nog geen releasedatum of -window noemen.

“In terms of when it’s going to come out or when we can announce it, I’d like to ask for more time on that.”

Er wordt nog wel gekeken of het mogelijk is om eerst een demo beschikbaar te stellen voordat de game uitkomt. Ook hier geldt dat Yoshida niet kan zeggen wanneer deze te spelen zal zijn. Tevens kan hij niets loslaten wat dit voorproefje zal voorschotelen. Wel belooft hij dat het in ieder geval niet een jaar zal duren.

“We’re looking to release a demo for the PC version as well. Again, we can’t really talk about too much in terms of details of when it’s going to come out—I think in a little bit more time we’ll be in a better place to announce things. But one thing’s for sure: It won’t be too distant in the future; it won’t be a year, it won’t be two years, it will probably be shorter than that, so stay tuned.”