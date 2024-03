Insomniac Games heeft eind vorig jaar te maken gehad met een grote hack waardoor veel interne informatie, maar ook beelden van bijvoorbeeld Wolverine op straat kwamen te liggen. We leerden ook dat de ontwikkelaar een periode heeft gewerkt aan Marvel’s Spider-Man: The Great Web, wat een co√∂peratieve game was.

Hoewel deze game vooralsnog niet het levenslicht zal zien, is er nu wel een trailer opgedoken die gameplay laat zien. De trailer kan je hier bekijken en toont dat de ontwikkeling ogenschijnlijk al behoorlijk vergevorderd was. We zien vijf verschillende Spider-Mans samen op pad gaan en het doel was het uitschakelen van onder andere de Sinister Six.

Deze game zou deel hebben uitgemaakt van de meerdere live service games die Sony op de planning had staan, waarvan verschillende nu zijn geannuleerd.