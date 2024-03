Na een release op de Xbox en pc kondigde Plot Twist vorig jaar september aan dat The Last Case of Benedict Fox ook naar de PlayStation 5 zou komen. Het is nadien lang stil geweest, maar de release laat niet lang meer op zich wachten.

De game zal als The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition op 26 maart verschijnen voor de PlayStation 5. Tegelijkertijd brengt de ontwikkelaar ook een update voor de Xbox- en pc-versie uit, die wat verbeteringen doorvoert en die versies als het ware ook naar de Definitive Edition tilt.

Nieuwe toevoegingen aan de game zijn een aantal uitdagingen, nieuwe combat arena’s en de optie om te vechten tegen demonen en andere vijanden. Ook wordt er nieuwe verhalende content toegevoegd, nieuwe quests en meer. Kortom: een aardige uitbreiding.

Vorig jaar hebben we de game op de Xbox gespeeld en wat we ervan vonden, kan je hier terugvinden.