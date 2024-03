Doet de naam Stig Asmussen bij jou wel een belletje rinkelen? Misschien ken je de beste man wel omdat hij indertijd God of War 3 heeft geregisseerd of misschien link je zijn naam eerder aan de Star Wars Jedi-franchise? Hoe het ook zij: hij heeft al wel enkele echte toppers op zijn naam staan en hij heeft grootse plannen voor de toekomst!

Hij is inmiddels vertrokken bij EA en nu is hij aan een nieuw avontuur begonnen: hij heeft namelijk een eigen studio opgericht! De studio heeft de naam Giant Skull meegekregen en er is momenteel al een eerste project aan de gang. Het zal een ‘AAA singleplayer focused action adventure’ worden dat gebruikmaakt van Unreal Engine 5.

Er zijn nog geen verdere details gegeven, maar het klinkt alleszins veelbelovend!

Stig Asmussen (director of the Star War Jedi games and God of War 3) has announced GIANT SKULL, his new studio.

The team is planning n AAA single-player focused action adventure, utilizing Unreal Engine 5.

Stig is one of the good ones — can’t wait to learn more! pic.twitter.com/3u9YWjTf6Y

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 12, 2024