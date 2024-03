Embracer Group heeft in de afgelopen jaren een hoop ontwikkelaars opgekocht en ook werkten ze aan een enorme deal met investeerders ter waarde van 1 miljard dollar. Die deal klapte echter voor het rond was, waarna het bedrijf besloot drastisch te gaan reorganiseren.

Het gevolg is dat verschillende studio’s zijn gesloten, veel games zijn geannuleerd en bepaalde ontwikkelaars weer in de verkoop zijn gegaan. Recent dook het gerucht op dat Saber Interactive verkocht zou worden aan een groep private investeerders, dit voor een bedrag van rond de 500 miljoen dollar.

Nu hebben we duidelijkheid: Saber Interactive is inderdaad verkocht, alleen niet voor het genoemde bedrag. De verkoop is vanmorgen officieel bekendgemaakt en het gaat om een som van 247 miljoen dollar. Het bedrijf wordt gekocht door Beacon Interactive, wat weer een bedrijf is van Saber mede-oprichter Matthew Karch.

Met de verkoop gaan de volgende bedrijven mee: alle studio’s met de naam Saber Interactive, New World Interactive, Nimble Giant Entertainment, 3D Realms, Slipgate Ironworks, Mad Head Games, Fractured Byte en Sandbox Strategies.

Embracer Group blijft eigenaar van Aspyr, TripWire, Beamdog, Tuxedo Labs, Demiurge, Shiver, Snapshot Games en 34 Big Things. Ook blijven zij samenwerken met Metro ontwikkelaar 4A Games en Zen Studios, al blijft Saber de optie houden om deze bedrijven in de toekomst ook over te nemen.