Volgende week vrijdag zal er een nieuwe PlayStation 5-exclusive uitkomen, namelijk Rise of the Ronin. Sony heeft nu echter al besloten om de lanceringstrailer online te zetten.

Rise of the Ronin is dan wel een PlayStation 5-exclusive, de game wordt niet door een PlayStation Studios-ontwikkelaar gemaakt. Team Ninja staat namelijk aan het roer van de actie/avonturen titel. Sony neemt wel het uitgeven van het spel voor zijn rekening.

Onze Nico heeft al een vroege versie kunnen spelen en zijn bevindingen kun je hier checken. De lanceringsvideo van Rise of the Ronin vind je hieronder.