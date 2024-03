Vorige maand ging de eerste promotie voor de PlayStation 5 Slim in, waarmee er tegen de € 75,- korting werd gegeven op de console in heel Europa. Deze promotie liep tot en met 25 februari en nog geen paar weken later ziet het er naar uit dat er een nieuwe promo op stapel staat.

De immer betrouwbare leaker billbil-kun meldt via Dealabs dat er een nieuwe sale in aantocht is, dit in het teken van de lente. Volgens het artikel van de leaker zou de standaardversie van de PlayStation 5 Slim met disc drive weer een korting van € 75,- krijgen.

Deze promotie is in Spanje en Italië al begonnen en het is de verwachting dat andere landen snel volgen. Het kan zijn dat het pas 18 maart wordt, want de start verschilt een beetje per land. Dus als je nog in de markt bent voor een PlayStation 5, dan is het advies om nog even een paar dagen te wachten.