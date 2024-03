De naam Bernard Werber zegt misschien niet veel bij de gamers. Deze Franse schrijver is namelijk vooral bekend om zijn Mieren-trilogie. In deze boeken gebruikt hij de diertjes om allerlei metaforen en filosofie uit te beelden. Hij omschrijft zijn werk dan ook als ‘filosofie-fictie’. Afijn, gebaseerd op deze populaire boeken is de game Empire of the Ants in ontwikkeling. Na lange tijd van stilte is deze game weer in het nieuws opgedoken en wel met een trailer.

In deze nieuwe trailer maken we kennis met de hoofdpersoon, namelijk een mier. Niet zomaar een mier, want je bent maar liefst mier 103.683 uit jouw kolonie. Je bent vastberaden om je andere mieren tot de dood te beschermen. Strategie en planning zijn belangrijk in deze game, wil je kans maken om de hele wereld te veroveren met jouw kolonie. Het concept klinkt wat absurd, maar in deze hyperrealistische en microscopische setting is het zeker een unieke game.