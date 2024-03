Het was al een tijdje bekend dat muis en toetsenbord-ondersteuning naar Xbox Cloud Gaming zou komen. Vorig jaar september leek deze functie in aantocht te zijn, maar pas nu wordt deze feature daadwerkelijk uitgerold. Tenminste, gedeeltelijk.

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om een klein aantal games via Xbox Cloud Gaming met muis en toetsenbord te spelen. Om dit te kunnen doen moet je in het Xbox Insider Alpha Skip Ahead programma zitten. Het zal dus nog wel even duren voordat elke Xbox Cloud Gaming-gebruiker hiervan gebruik kan maken.

De lijst met games die je via Xbox Cloud Gaming met muis en toetsenbord kunt spelen is als volgt: