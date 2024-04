De eerste twee Sonic the Hedgehog-films waren uitermate succesvol, dus was het niet gek dat er al snel een derde deel werd aangekondigd. Jeff Fowler, de regisseur van de prent, heeft nu laten weten dat het filmen geheel is afgerond.

Dat alle beelden zijn geschoten wil nog niet zeggen dat de film snel in de bioscoop te zien zal zijn. Het is nu zaak om alle beelden zo te knippen en plakken, zodat er een mooi geheel ontstaat en er speciale effecten kunnen worden toegevoegd. Het eindresultaat zal te zien zijn op 20 december van dit jaar. Dan zal de prent wereldwijd in de bioscopen worden getoond.