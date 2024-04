De ene uitgever na de andere ontwikkelaar komt met het slechte nieuws dat ze de boel reorganiseren en als gevolg daarvan mensen moeten ontslaan. Deze berichten domineren de industrie al sinds begin dit jaar en nu moet ook Ubisoft eraan geloven.

De Franse ontwikkelaar en uitgever heeft aangekondigd dat ze 45 medewerkers zullen moeten ontslaan in het kader van de operatie verder stroomlijnen. Dit volgt op 124 mensen die eind vorig jaar al werden ontslagen. Deze ontslagen vielen toen voornamelijk in Canada, ditmaal zullen de banen in met name het globale uitgeefteam en Aziatische/Pacific divisie geschrapt worden.

Ubisoft laat in een verklaring aan GameSpot weten dat ze de afgelopen maanden bezig zijn geweest om alles te stroomlijnen en de boel efficiënter in te richten met als gevolg dat 45 posities overbodig zijn geworden.