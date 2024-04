We hebben lang moeten wachten op het vervolg van Hellblade: Senua’s Sacrifice, maar op 21 mei kunnen we eindelijk met de game aan de slag. Het spel van Ninja Theroy biedt niet meer speeluren dan zijn voorganger en de ontwikkelaar heeft laten weten waarom dit zo is.

Studio hoofd Dom Matthews heeft in een interview met IGN gezegd dat de ontwikkelaar niet vooraf beslist hoe lang een nieuw project moet worden. Het gaat er om dat een game een begin, midden en eind heeft en dat de lengte past bij het te vertellen verhaal.

“I think it is… There is a story that we want to tell here with a beginning, middle and end and what is the right shape and size of experience to tell that story? So that’s kind of where we start.”

Toch komt het goed uit dat Hellblade II niet een lange game is. Volgens Matthews hebben vele fans van Ninja Theory aan hem laten weten dat ze fan zijn van kortere, meer gefocuste titels in plaats van games waar je tientallen uren in moet steken.