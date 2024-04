Het behoud van zogeheten legacy content is steeds belangrijker aan het worden voor de consolemakers. Waar Sony dat enigszins doet met het uitbrengen van PlayStation, PlayStation 2 en PlayStation Portable games via onder andere PlayStation Plus, is Microsoft sinds de vorige generatie al een hele stap verder.

Een groot deel van de Xbox 360 games zijn bijvoorbeeld via backwards compatibiliteit beschikbaar op moderne systemen, maar dat is niet genoeg. Microsoft gaat nu namelijk nog een stapje verder om te voorkomen dat content van weleer verloren gaat. Zo zijn ze namelijk bezig met een nieuw team dat zich hier speciaal op gaat richten.

Volgens een artikel van Windows Central heeft Xbox president Sarah Bond een email naar medewerkers gestuurd waarin aangegeven wordt dat Microsoft een specialistisch team opzet dat verder moet bouwen op de ‘sterke historie van backwards compatibility leveren’.

“We have formed a new team dedicated to game preservation, important to all of us at Xbox and the industry itself…We are building on our strong history of delivering backwards compatibility to our players, and we remain committed to bringing forward the amazing library of Xbox games for future generations of players to enjoy.”