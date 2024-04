Volgens geruchten zal op 9 juni later dit jaar de jaarlijkse Xbox Showcase plaatsvinden en hier zouden we van verschillende games de releasedatum te horen krijgen. Ook zou Microsoft het moment aangrijpen om Call of Duty: Black Ops Gulf War aan te kondigen, maar waarschijnlijk blijft het hier niet bij.

Volgens Tom Henderson van Insider Gaming is Microsoft bezig om de catalogus van Activision Blizzard games klaar te maken voor hergebruik. Dit volgt op de overname van Activision Blizzard, waardoor Microsoft in bepaalde mate de vrijheid heeft om te doen met de Call of Duty franchise wat ze willen.

Het meest logische wat dan natuurlijk naar boven komt is dat ze oudere Call of Duty-delen via Xbox Game Pass beschikbaar gaan maken, want: waarom niet? Microsoft heeft recent Diablo IV op Xbox Game Pass beschikbaar gesteld, en met succes. Dit is natuurlijk pas het begin. Maar hoe dan ook, er bestaat een goede kans dat we tijdens de showcase meer rondom Call of Duty gaan horen dan enkel een aankondiging van het nieuwe deel.