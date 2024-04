Eind deze maand verschijnt de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 en dat is Stellar Blade. In onze eerdere preview heb je al gelezen dat we erg te spreken zijn over de game en als je niet zeker bent of de titel wat voor je is, kan je nu een demo downloaden.

Met een release gepland op 26 april duurt het niet lang meer en het belangrijke signaal is nu ook afgegeven: de game is goud gegaan. Dit betekent dat de ontwikkeling is afgerond en dat de game op disc gedrukt kan worden. Met andere woorden: niets staat de release eind deze maand nog in de weg.