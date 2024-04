Update: Journalist Jason Schreier heeft op het nieuwe gerucht gereageerd met het bericht dat de game officieel op ‘hold’ staat. Er zouden verschillende ideeën zijn bedacht voor het tweede deel, maar die zijn uiteindelijk afgeketst.

EA Motive bracht ons vorig jaar de remake van de eerste Dead Space, die uitstekend bleek te zijn. Een remake van Dead Space 2 zou zeker geen slecht idee zijn, maar dat zit er ogenschijnlijk niet in. De ontwikkelaar zou volgens journalist Jeff Grubb bezig zijn geweest met de remake van Dead Space 2, maar het project is geannuleerd.

De reden hiervoor is eenvoudig, de remake van de eerste Dead Space viel qua verkopen tegen ondanks de goede kritieken. Begrijpelijk, al is het wel jammer mocht dit kloppen. De Dead Space franchise is namelijk erg geliefd onder horror puristen en de eerste remake smaakte absoluut naar meer.

“They were working on Dead Space 2, and they are no longer working on it. It is on the shelf because the first game had lacklustre sales, is how it was phrased to me.”