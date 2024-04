Afgelopen donderdag ging de tv-serie van Fallout in première op Amazon Prime Video. De serie wordt voornamelijk positief ontvangen, dus het is wellicht een idee om andere bekende franchises van Bethesda ook naar de tv te brengen, zoals The Elder Scrolls. Todd Howard heeft daar in ieder geval nu nog geen oren naar.

Howard was executive producer voor de tv-serie van Fallout en IGN vroeg aan hem of hij niet wat zag in een tv-serie gebaseerd op The Elder Scrolls. Helaas ziet hij dat nog niet zitten en voorlopig zal hij hier ook nee op blijven zeggen.

Dit wil echter niet zeggen dat er nooit een tv-serie van The Elder Scrolls zal verschijnen. Howard laat namelijk weten dat zijn mening natuurlijk op een dag kan veranderen. Hij kan immers niet de toekomst voorspellen.

“Everybody asks, like, about Elder Scrolls, and I keep saying no also. And I would approach those – I’ll probably say no. You never know if someone’s gunna click.”

“I can’t predict the future…”