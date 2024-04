Rockstar Games heeft aangekondigd dat de prijs voor een lidmaatschap op GTA+ omhoog gaat. Daarmee volgen ze Electronic Arts die hetzelfde deed met EA Play eerder deze week. Het lidmaatschap op GTA+ kost normaal € 5,99 per maand en gaat naar € 7,99, wat een groei van maar liefst 33% is.

Gezien deze service geen kwartaal of jaarabonnementen beschikbaar heeft, is dit de enige prijswijziging. Als je abonnement blijft doorlopen, betekent dit dat je nu € 24,- per jaar meer gaat betalen en dat is een vrij forse stap omhoog.

GTA+ geeft je vaste extra’s in GTA Online en ook heb je toegang tot een selectie van Rockstar games die je via je abonnement kosteloos kunt downloaden en spelen.