Mike Ybarra was voorheen werkzaam bij Xbox/Blizzard en zijn vertrek heeft hem kennelijk tijd gegeven om over de gamesindustrie na te denken. Ybarra heeft namelijk een idee waarmee ontwikkelaars extra geld kunnen verdienen.

De voormalige Microsoft executive heeft genoeg games gespeeld die een diepe indruk op hem hebben gemaakt, waardoor hij graag de desbetreffende ontwikkelaar wat extra geld zou willen geven als beloning. Ybarra laat via X weten dat hij graag de mogelijkheid zou willen zien dat gamers ontwikkelaars een fooitje kunnen geven.

I’ve thought about this idea for a while, as a player, since I’ve been diving into single player games lately. When I beat a game, there are some that just leave me in awe of how amazing the experience was.

At the end of the game, I’ve often thought “I wish I could give these folks another $10 or $20 because it was worth more than my initial $70 and they didn’t try to nickel and dime me every second”. Games like HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring, etc. I know $70 is already a lot, but it’s an option at the end of the game I wish I had at times. Some games are that special. I know most will dislike this idea. 🙂

BTW, I realize we are tired of “tipping” in everything else – but I view this different from a pressure to tip type scenario many face and give feedback on.