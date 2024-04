Wie van coöperatieve surival shooters houdt, zal misschien de titel Sker Ritual wel voorbij hebben zien komen. De game oogt als een mix van BioShock, Remnant en Call of Duty: Zombies en uiteraard belooft dat veel actie. Sker Ritual is nu verschenen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij.

In deze launch trailer krijg je een duidelijk overzicht voorgeschoteld waardoor je ziet wat je te wachten staat. Je kan het in je eentje opnemen tegen de hordes zombies, maar uiteraard is dat met een groep vrienden een stuk leuker. Er zijn ook allerlei unieke vaardigheden en krachten aanwezig die jouw arsenaal flink meer schwung geven.

Binnenkort mag je ons oordeel over Sker Ritual verwachten in onze review.