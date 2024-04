Waar de grote partijen in de gamesindustrie de afgelopen jaren vooral bezig waren met het inlijven van andere studio’s en zelfs uitgevers, is het op dit vlak de laatste tijd iets rustiger. Dit omdat de aandacht nu vooral uitgaat naar reorganisaties, waardoor er inmiddels veel ontslagen gevallen zijn. Ook bij Sony.

Toch kijkt dat bedrijf wel naar uitbreiding en volgens een nieuw bericht in de New York Times (via ResetEra) zou Sony in gesprek zijn met een partner om Paramount over te nemen. Het gaat dan specifiek om Sony Pictures Entertainment samen met Apollo Global Management, wat een investeringsmaatschappij is.

Die laatste heeft eerder al eens een aanbod aan Paramount gedaan voor 26 miljard dollar, maar dat aanbod werd afgewezen. Het is dus geen gekke move om de handen met Sony Pictures Entertainment ineen te slaan en met een groter aanbod te komen.

Volgens het bericht in de krant zouden beide partijen nog met elkaar in gesprek zijn, dus het kan ook op een situatie uitlopen dat het niks wordt en er geen formeel bod wordt uitgebracht. Een andere bron van de krant zegt echter dat een bod uitbrengen momenteel zinloos is, omdat Paramount nog exclusief in gesprek is met Skydance, al zou dat weer tot een pushback vanuit investeerders geleid hebben.

Mocht Paramount inderdaad overgenomen worden door Sony, dan is dat een interessante verschuiving in de entertainment industrie. Dit bedrijf is namelijk verantwoordelijk voor onder andere de Sonic-films, maar ook de Halo tv-serie. Dit zou dan onder het beheer van Sony komen te vallen, wat ergens best ironisch is.