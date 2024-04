De Embracer Group kocht in de afgelopen jaren een hoop ontwikkelaars op en ze waren bezig met een enorme deal, die helaas klapte. Doordat die deal – die uit een investering van ongeveer 2 miljard dollar zou bestaan – niet doorging, was het bedrijf genoodzaakt te reorganiseren en wat onderliggende bedrijven te verkopen.

Met de verkoop van Gearbox Entertainment onlangs kwam er een einde aan dit vrij lange proces en Embracer Group heeft nu de volgende stap aangekondigd. Het plan is dat het bedrijf in drieën wordt gesplitst: Asmodee, Coffee Stain & Friends en Middle-earth Enterprises & Friends. Elk bedrijf zal als aparte entiteit aangemeld worden bij de beurs in Stockholm.

Asmodee zal zich bezighouden met het uitgeven en de distributie van board games, trading cards en digitale board games, en onder dit bedrijf vallen 23 studio’s. Coffee Stain & Friends zal zich gaan richten op pc, console en mobiele games. Hieronder vallen studio’s als THQ Nordic, Ghost Ship, Tarsier en meer.

Tot slot zal Middle-earth Enterprises & Friends zich bezighouden met Lord of the Rings en Tomb Raider, maar ook Metro, Dead Island en Kingdom Come: Deliverance. Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos Montreal, Vertigo Games, Warhorse Studios, 4A Games en meer zullen onder dit bedrijf komen te vallen.