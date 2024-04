De remakes van Resident Evil 2 en 3, en Resident Evil 7 zijn allemaal te spelen op de PlayStation 5 dankzij een native versie, maar die is enkel digitaal verkrijgbaar. Het ziet er echter naar uit dat er ook een fysieke editie uitkomt.

Een Roemeense retailer heeft namelijk fysieke exemplaren van de drie genoemde games specifiek voor de PlayStation 5 kortstondig online gehad, inclusief boxart. Dit suggereert dat Capcom de games in kwestie fysiek gaat uitbrengen en dat is ergens een verrassing, want in 2022 gaf de uitgever aan daar geen plannen voor te hebben.

Het is echter wachten totdat Capcom met een officiële aankondiging komt.