Games hebben er een handje van om je doelstellingen voor te leggen die je een hoop tijd kosten om te bereiken, ook wel ‘grinden’ genoemd. Met name MMORPG’s hebben hier nogal een handje van en dat kan soms tot wat frustratie leiden. Met name omdat het zoveel tijd kost, tijd die je beter kan besteden.

Daar heeft Sony misschien wat op gevonden, want uit een nieuw patent blijkt dat ze een technologie hebben bedacht die de grind voor jou uitvoert. Dit patent is ingediend en heet ‘Method And System For Auto-Play Portions Of A Video Game’, zo meldt Exputer.

Wat de technologie doet, is dat het zichzelf aanleert hoe de speler speelt en op basis daarvan gameplay simuleert. Als speler kan je ondertussen wat anders doen en zodra de activiteit is afgerond, krijg je een melding dat het klaar is, zodat je de game weer op kunt pakken.

“The auto-play mode uses data from the user play model to automatically play the AGC for the user using a gameplay style that simulates a gameplay style of the user. […] When gameplay of the AGC in auto-play mode is complete, a resume notification is presented to the display screen of the user device used by the user during the gameplay.”

De technologie werkt op basis van AI en modellen die getraind worden in het maken van keuzes op het moment dat de speler niet aanwezig is. Volgens het patent kan de speler op die manier segmenten van een game vermijden die hij of zij niet wil spelen, wat de tijd reduceert om een game te voltooien. De AI neemt namelijk een deel voor zijn rekening.

“By using auto-play mode, users can avoid the need to play parts of a game that they do not like playing and reduce the amount of time it takes to complete the game because the AI player can play the grinding portions of the game at a faster speed.”

Of deze technologie ooit beschikbaar wordt gesteld is afwachten, want aangevraagde patenten hebben nogal de neiging om in de bureaula te verdwijnen. Dit hebben we immers vaak zat eerder gezien met patenten die Sony ooit heeft aangevraagd.