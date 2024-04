De gamesindustrie is weer een ontwikkelaar rijker. Ditmaal heeft een voormalige medewerker van Psygnosis zijn eigen studio opgestart. Gary Nichols is de oprichter van Starlight Games en hij wordt bijgestaan door Nick Burcombe, die heeft meegewerkt aan de WipEout-serie. Tevens is er versterking van Andy Santos – die mede verantwoordelijk was voor Skate – en Ben Cronin, medeoprichter van Gamesys.

De ontwikkelaar zal gebruik gaan maken van Unreal Engine 5 voor het maken van hun games en er zijn al twee projecten onderweg: House of Golf 2 en een futuristische sportgame. Van deze titels worden wat beelden getoond in de kennismakingsvideo van de ontwikkelaar. Check het hieronder.