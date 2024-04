FuturLab bracht in 2021 de game PowerWash Simulator naar de pc in early access en later kwam de game ook naar andere systemen toe. Met veel succes, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat maar liefst 12 miljoen mensen de game hebben gespeeld.

Klaarblijkelijk is het schoonspuiten van allerlei objecten iets wat mensen heel erg vermakelijk vinden, getuige het aantal spelers. De game krijgt ook uitstekende ondersteuning, want inmiddels zijn er een hoop downloadbare content pakketten uitgebracht.

Dat de game zoveel spelers heeft weten te bereiken komt volgens de ontwikkelaar onder andere door deze uitbreidingen, zo zijn er gethematiseerde pakketten beschikbaar op basis van Final Fantasy VII, SpongeBob SquarePants, Back to the Future en meer.

De ontwikkelaar heeft ook een nieuwe website gelanceerd en hierop geven ze aan dat hun ambitie is om meer games zoals PowerWash Simulator te maken. Games die geen druk of spanning brengen, maar een ‘zen-ervaring’.