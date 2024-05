Stellar Blade is sinds kort officieel uit en de game heeft zeker en vast een goede eerste indruk nagelaten. Het debuut van Shift Up kreeg overwegend positieve commentaren van critici én nu staat het ook nog eens helemaal bovenaan de lijst van hoogst scorende games op Metacritic… de user score dan.

Op het moment van schrijven staat de game op een prachtige user score van 9.2 (wat een stuk hoger is dan de ‘8.2’ die de game van de critici kreeg) en daarmee is het ook voorlopig de ‘beste’ game van het jaar. Weet wel dat de user score van een game op Metacritic beïnvloedt wordt door iedereen die een account heeft op de site. Het zou wel eens kunnen zijn dat er een hoop hoge scores zijn uitgedeeld als een ‘statement’ tegen de controversie die het hoofdpersonage opriep.

De kans is groot dat deze score nog zal veranderen, maar het blijft wel een mooie prestatie! Lees meer over Stellar Blade in onze review.